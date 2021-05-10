Дракслер отверг предложение «Баварии» и пошёл на понижение зарплаты ради контракта с «ПСЖ»

27-летний немецкий атакующий полузащитник «Пари-Сен Жермен» согласовал новый 3-летний контракт с клубом из Парижа, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Отмечается, что ради того, чтобы остаться в столице Франции Дракслеру пришлось согласиться на контракт с понижением зарплаты, при этом отклонив более выгодное предложение мюнхенской «Баварии».

Значительную роль в том, чтобы Дракслер остался в «ПСЖ» сыграл нынешний главный тренер парижан Маурисио Почеттино, которому пришлось убедить в этом и спортивного директора клуба Леонардо.

В текущем сезоне Дракслер принял участие в 32 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами.