Гаттузо и «Фиорентина» продвинулись в переговорах

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо ведёт переговоры с «Фиорентиной». Как сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, флорентийский клуб продвинулся с переговорах с 43-летним специалистом.

Ранее сообщалось, что Гаттузо получит в «Фиорентине» полную свободу. Он будет влиять на трансферную политику и перестроит состав, чтобы снизить средний возраст игроков. Стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

В настоящий момент «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков.

В мае Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщал, что Зинедин Зидан и Дженнаро Гаттузо являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ювнетуса».