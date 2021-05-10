Гаттузо и «Фиорентина» продвинулись в переговорах
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо ведёт переговоры с «Фиорентиной». Как сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, флорентийский клуб продвинулся с переговорах с 43-летним специалистом.
Ранее сообщалось, что Гаттузо получит в «Фиорентине» полную свободу. Он будет влиять на трансферную политику и перестроит состав, чтобы снизить средний возраст игроков. Стороны подпишут контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
В настоящий момент «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков.
В мае Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщал, что Зинедин Зидан и Дженнаро Гаттузо являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ювнетуса».
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