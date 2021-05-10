«Монако» интересуется Дрисом Мертенсом
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс летом может покинуть команду. На 34-летнего бельгийца претендует «Монако», который готов предложить игроку контракт на два сезона и зарплату € 7,5 млн в год. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, Мертенс отказался продлевать контракт с «Наполи», который истекает уже следующим летом. В нынешнем сезоне на счету бельгийца девять голов и восемь результативных передач в 26 матчах Серии А. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.
Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года. Ранее он играл за клубы из Нидерландов «ПСВ», «Утрехт» и «АГОВВ».
Ранее Мертенс повторил рекорд Антонио Вояка по голам за «Наполи» в чемпионате Италии, забив 102 мяча.
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