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Талалаев: «Ахмат» может замахнуться на «Спартак». Мы отбирали очки и у «Зенита»

Талалаев: «Ахмат» может замахнуться на «Спартак». Мы отбирали очки и у «Зенита»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится 16 мая.

«Надеюсь, к матчу со «Спартаком» подойдём во всеоружии. Очень надеемся, что в общую обойму вернётся Швец, что Исмаэл немножко отойдет от того повреждения, которое мешает ему играть в полную силу. Несмотря на то что это последняя игра, мы все знаем, что для нас в Чеченской Республике значит матч со «Спартаком». Понятно, что соперник борется за Лигу чемпионов — это очень сильный раздражитель. Но мы в этом году отбирали очки и у «Зенита», и у «Краснодара», и у «Локомотива», поэтому, думаю, можем замахнуться и на «Спартак». Хотя будет очень сложно», — сказал Талалаев на пресс-конференции, запись которой опубликована на официальном сайте «Ахмата».

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