«Спартак» летом планирует расстаться с Ташаевым и Мирзовым

«Спартак» не рассчитывает на полузащитников Резиуана Мирзова и Александра Ташаева и планирует расстаться с игроками летом. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«В клубе не видят будущего у этих игроков вне зависимости от фигуры нового тренера», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Мирзова клуб планирует продать, тогда как Ташаев и «Спартак» в ближайшее время могут начать переговоры о расторжении контракта.



«В ближайшее время продолжится работа по оптимизации численности футболистов во всех командах «Спартака». Что касается игроков, находящихся в аренде, то все решения будут приниматься по согласованию с главным тренером основной команды. Финальных решений ни по кому из них пока нет», — отметил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.