Защитник «Крыльев Советов» Божин: хотим привезти Кубок России в Самару

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин прокомментировал победу в ФНЛ, а также поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Локомотивом».



«Мы шли к этому, это была основная задача на сезон. Сейчас, конечно, все счастливы, все рады, что такой результат получился. Конечно, спасибо всем, кто нас поддерживал на протяжении всего сезона. Надеюсь, оправдали их доверие и поддержку. Но впереди самый главный матч сезона.



Я естественно был рад вернуться в родную команду. За это огромное спасибо Сергею Александровичу Корниленко. Он лично мне звонил и приглашал обратно в „Крылья“. Поэтому я очень рад был, что так случилось. Сейчас я понимаю, что это было правильное решение. Отличная команда, отличные болельщики. Атмосфера дома – это очень приятно. Коллектив сложился благодаря тренерскому штабу, ветеранам команды, которые здесь не первый год. Многие ребята друг с другом были знакомы. Молодые футболисты пришли, они были между собой знакомы. Им было проще. Через несколько игр и сложилась та химия, о которой все говорят.



Игорь Витальевич сказал, что нужно поберечь эмоции на финал. Радость радостью, но мы хотим привезти Кубок в Самару, сделаем максимум для этого. Сейчас эмоции больше бережём на финал, чтобы не расплескать», — приводит слова Божина пресс-служба «Крыльев Советов».

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