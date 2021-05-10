Тома Лемар получил травму в матче с «Барселоной»
Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар получил травму в матче 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:0), сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Напомним, Лемар вышел в стартовом составе «Атлетико» на матч, который состоялся 8 мая на стадионе «Камп Ноу», однако был заменён уже на 13-й минуте. Вместо француза на поле вышел хавбек Сауль Ньигес.
В ходе медицинского обследования у Лемара была диагностирована мышечно-сухожильная травма левого бедра. Сроки восстановления французского футболиста не сообщаются.
В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. «Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирой таблице Примеры.
«Барселона» сообщила о травме, которую получил Бускетс во встрече с «Атлетико»
Рекомендуем вам
- 10 мая 2021
-
12:55
-
12:52
-
12:29
-
12:28
-
12:23
-
12:02
-
11:51
-
11:50
-
11:42
-
11:29
-
10:57
-
10:56
-
10:36
-
10:22
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:58
-
09:41
-
09:36
-
09:32
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
07:26
-
07:23
-
06:53
-
06:22
-
06:00
-
05:26
-
04:51
-
04:16
-
03:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам