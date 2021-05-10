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Тома Лемар получил травму в матче с «Барселоной»

Тома Лемар получил травму в матче с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар получил травму в матче 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:0), сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Напомним, Лемар вышел в стартовом составе «Атлетико» на матч, который состоялся 8 мая на стадионе «Камп Ноу», однако был заменён уже на 13-й минуте. Вместо француза на поле вышел хавбек Сауль Ньигес.

В ходе медицинского обследования у Лемара была диагностирована мышечно-сухожильная травма левого бедра. Сроки восстановления французского футболиста не сообщаются.

В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. «Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирой таблице Примеры.

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