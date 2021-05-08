«Барселона» сообщила о травме, которую получил Бускетс во встрече с «Атлетико»
Стало известно, какое повреждение получил полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс во встрече с «Атлетико» (0:0).
«У Серхио ушиб лица с переломом верхней челюсти. Он находится в хорошем состоянии, но его выздоровление займёт определённое время», — сообщается в официальном заявлении клуба в «Твиттере».
Напомним, что полузащитник «Барселоны» получил травму в прошедшем сегодня, 8 мая, матче с «Атлетико», столкнувшись головами в борьбе за мяч с защитником мадридцев Стефаном Савичем.
32-летний Бускетс выступает в составе каталонского клуба с 2008 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 47 матчах во всех турнирах, не сумев отличиться ни разу и отдав четыре голевые передачи, а также получив девять жёлтых карточек.
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