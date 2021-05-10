«Спартак» поздравил Эммануэля Эменике, назвав его покорителем «Локомотива»

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения бывшего нападающего клуба Эммануэля Эменике. Сегодня, 10 мая, футболисту исполняется 34 года.



«Сегодня нашему бывшему нападающему и покорителю «Локомотива» Эммануэлю Эменике исполнилось 34 года! Желаем успехов и крепкого здоровья! Всегда рады видеть в Москве, Эм», — написали представители красно-белых в «Твиттере».



Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из «Фенербахче». Сумма трансфера составила примерно € 10 млн. В составе красно-белых Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата России. За московскую команду форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в турецкий клуб. В настоящее время нигериец пребывает в статусе свободного агента.

Пришёл в «Спартак» из тюрьмы и разносил «Локомотив». Куда пропал Эменике Девять лет назад нападающий сравнивал себя с Болтом и сильно расстраивал Глушакова.