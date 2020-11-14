Пришёл в «Спартак» из тюрьмы и разносил «Локомотив». Куда пропал Эменике

Нигерийский нападающий Эммануэль Эменике хорошо известен российским болельщикам по непродолжительному, но яркому выступлению за «Спартак». В клуб он пришёл на фоне скандала с договорными матчами в Турции. На тот момент нигериец защищал цвета «Фенербахче», однако ему пришлось покинуть команду. Трансфер, за который красно-белые заплатили € 10 млн. «Я хотел принести пользу клубу, но некоторые события привели к тому, что я вынужден уйти. – говорил Эменике после перехода в «Спартак». – В результате расследования о договорных матчах я провёл четыре дня в тюрьме. После этого психологически я чувствовал себя не очень хорошо. Со мной обращались так, словно я был настоящим преступником. Я плакал, как ребёнок, поскольку для меня это было дико. Это был сильный шок, и мне даже пришлось обратиться к специалисту. Когда меня выпустили на свободу, было тяжело собраться после пережитого кошмара. Очевидно, что в «Фенербахче» я бы просто не смог сосредоточиться на работе».

Тогда речь шла не о деньгах и личных предпочтениях, а о жизни. Так что я моментально откликнулся на приглашение «Спартака». Болельщики не хотели, чтобы я уходил, но у меня не было другого выбора, поскольку пребывание в тюрьме нанесло мне очень серьёзную душевную травму».

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За «Спартак» форвард сразу начал зажигать. Тогда футбольный сезон в России был необычным: лига переходила с формата «весна-осень» на более привычный для остальной Европы – «осень-весна». Вместо традиционных 30 туров болельщики получили аж 44, причём в финальной трети первенства команды поделились на две восьмёрки и соперничали там между собой: одни – за титул и еврокубки, а другие – за сохранение прописки в высшем дивизионе. Из-за этого дважды за три недели «Спартаку» предстояло сыграть с «Локомотивом» – прямым конкурентом за место в тройке (отставание между клубами было всего три очка). Первая игра с «Локо» стала для Эменике его звёздным часом в «Спартаке».

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Эменике, перешедший в «Спартак» летом, к тому моменту провёл за клуб семь матчей в Премьер-Лиге и отличился трижды. На встречу с «Локомотивом» он вышел в стартовом составе и забил, пусть и немного коряво подставив ногу под прострел, уже на второй минуте. Второй мяч Эменике отправил в ворота «Локо» уже через 13 минут, но уже более изящно – реализовал выход один на один с Гильерме. А вот третий гол получился по-настоящему эффектным – нигериец мощно пробил с линии штрафной и окончательно прибил «железнодорожников». Хет-трик Эменике отпраздновал кульбитом (в воздухе он перевернулся пять раз!)

Эммануэль Эменике Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Мы сделали прекрасное приобретение, он стабильно это подтверждает», – хвалил Эменике после матча главный тренер «Спартака» Валерий Карпин. «Опять Эми! Что же он ел вчера?» –восхищался игрой нападающего полузащитник красно-белых Деми де Зеув, пропускавший матч с «Локо». Сам Эменике тоже не стал скромничать и сравнил себя с Усэйном Болтом:



«Этот ямайский парень чертовски хорошо бегает. Он ведь мировой рекордсмен, верно? А я не бегаю на время. К тому же бег с мячом и без мяча – совершенно разные вещи. Дайте Болту мяч, и он вряд ли меня обгонит! На самом деле было бы интересно с ним посостязаться». А про свой хет-трик он сказал просто: «ничего особенного».

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К 31-му туру, когда «Спартак» вновь принимал «Локомотив», команды уже сравнялись по очкам, но красно-белые опережали соперника по дополнительным показателям. Оторваться от «железнодорожников» спартаковцам позволил очередной суперперформанс Эменике, который снова разнёс соперника. В середине первого тайма Дмитрий Комбаров элегантно забросил мяч на Эммануэля, а тот «парашютиком» отправил мяч в ворота Гильерме: после гола нигериец так радовался, что тот принялся целовать «ромбик». Но на четвёртом за две недели мяче в ворота «Локо» нападающий не остановился – перед перерывом нигериец получил в штрафной площади пас от Сергея Паршивлюка и мощно пробил под перекладину в ближний угол – 2:0.

Ари и Эммануэль Эменике. На заднем плане — Рафаэль Кариока Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Несмотря на безумную статистику против «Локомотива», Карпин на этот раз попытался успокоить болельщиков: «Не прошло и полугода с момента его прихода к нам. Надо подождать хотя бы годика полтора. Удачный круг или чемпионат ни о чём ещё не говорит. По Алексу тоже было много восторгов после сезона-2009, а оно вон как всё обернулось...»



А вот Дениса Глушакова, выступавшего тогда за «Локо», Эменике впечатлил не особо: «У «Спартака» было два удара по воротам. Мы играли лучше, чем в прошлом матче: создавали моменты, много контролировали мяч, но у «Спартака» снова отличился Эменике. По-моему, он только нам забивает».



Эменике, повторивший тогда достижение легенды «Спартака» Никиты Симоняна (тот в 1950 году тоже забил «Локомотиву» пять мячей в двух матчах одного сезона), окончательно стал любимчиком фанатов. Забив в итоге 13 голов в 22 встречах, он помог красно-белым финишировать вторыми в чемпионате и пробиться в Лигу чемпионов. Выше забрался лишь «Зенит». «Локомотив» же застрял в ничьих и поражениях и оказался на седьмой строчке, отстав от «Спартака» на 9 очков.

Что было с Эменике после «Спартака»?

Следующий сезон (2012/2013 годов) стал для Эменике уже не таким ярким. Забив пять голов в 16 матчах, летом он ушёл в уже знакомый ему «Фенербахче» за € 13 млн, а впоследствии выступал за «Аль-Айн», «Вест Хэм», «Олимпиакос» и «Лас-Пальмас». Последним на данный момент клубом форварда является бельгийский «Вестерло», откуда он ушёл в ноябре 2019-го, спустя всего два месяца после подписания контракта. Сейчас Эммануэль – свободный агент, но карьеру официально ещё не завершил. Ему всего 33 года – по нынешним меркам далеко не преклонный возраст, но команду «людоед» не может найти уже 12 месяцев.

«Слышь ты, щенок!» В 2010-м Карпин и Денисов зажгли в матче «Спартака» и «Зенита» Потом мирились за кружкой пива.

В августе этого года Эменике напомнил о себе, пожелав «Спартаку» удачи перед матчем с полюбившимся ему «Локомотивом»: «Парни, желаю вам удачи в игре с «Локомотивом»! Спасибо за прекрасные воспоминания. Вперёд, «Спартак»! Сделаем красиво». Наставления Эммануэля пришлись к месту – «Спартак» на своём поле одержал волевую победу со счётом 2:1.