Арьен Роббен расплакался после победы «Гронингена» в матче чемпионата Нидерландов

Вчера, 9 мая, в 32-м туре Эредивизии «Гронинген» играл на выезде с «Эмменом». Матч прошёл на стадионе «Де Ауде Мердейк» в Эммене и завершился победой гостей со счётом 4:0.
Две результативные передачи в этой встрече отдал нападающий «Гронингена» Арьен Роббен. Для 37-летнего футболиста эти передачи стали первыми результативными действиями после возобновления карьеры. Практически два года назад, 18 мая 2019 года, нидерландский форвард отличился за «Баварию» в матче с «Айнтрахтом» (5:1).
После встречи Роббен не смог сдержать эмоций и расплакался во время интервью.
«Я прошёл долгий путь, и это именно то, чего я хотел. Хочу помогать этому клубу и играть в футбол. Если всё получится, я буду счастлив. Это был долгий и трудный путь», — приводит слова Роббена ESPN.
- 10 мая 2021
-
14:40
-
14:39
-
14:24
-
13:55
-
13:48
-
13:37
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:14
-
12:55
-
12:52
-
12:29
-
12:28
-
12:23
-
12:02
-
11:51
-
11:50
-
11:42
-
11:29
-
10:57
-
10:56
-
10:36
-
10:22
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:58
-
09:41
-
09:36
-
09:32
-
09:25
-
09:00
-
08:46
-
08:31