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Арьен Роббен расплакался после победы «Гронингена» в матче чемпионата Нидерландов

Арьен Роббен расплакался после победы «Гронингена» в матче чемпионата Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0
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Вчера, 9 мая, в 32-м туре Эредивизии «Гронинген» играл на выезде с «Эмменом». Матч прошёл на стадионе «Де Ауде Мердейк» в Эммене и завершился победой гостей со счётом 4:0.

Две результативные передачи в этой встрече отдал нападающий «Гронингена» Арьен Роббен. Для 37-летнего футболиста эти передачи стали первыми результативными действиями после возобновления карьеры. Практически два года назад, 18 мая 2019 года, нидерландский форвард отличился за «Баварию» в матче с «Айнтрахтом» (5:1).

После встречи Роббен не смог сдержать эмоций и расплакался во время интервью.

«Я прошёл долгий путь, и это именно то, чего я хотел. Хочу помогать этому клубу и играть в футбол. Если всё получится, я буду счастлив. Это был долгий и трудный путь», — приводит слова Роббена ESPN.

Роббен отметился результативными действиями впервые с мая 2019 года
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