Роббен отметился результативными действиями впервые с мая 2019 года

Сегодня, 9 мая, в 32-м туре Эредивизии «Гронинген» играл на выезде «с Эмменом». Матч прошёл на стадионе «Де Ауде Мердейк» в Эммене и завершился со победой гостей со счётом 4:0.



В составе хозяев участие во встрече принял нападающий Арьен Роббен. 37-летний футболист вышел в стартовом составе. На 52-й и 62-й минутах Роббен отдал голевые передачи. В обоих случаях автором гола становился 23-летний форвард «Гронингена» Алессио Да Крус. В составе «Гронингена» ворота соперника также поразили Барт ван Хинтюм и Паулос Абрахам.



Две голевые передачи в сегодняшнем матче стали первыми результативными действиями для Роббена после возобновления карьеры. Практически два года назад, 18 мая 2019 года, нидерландский форвард отличился за «Баварию» в матче с «Айнтрахтом». Мюнхенский коллектив одержал победу со счётом 5:1.



Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию». В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Нидерландов стал бронзовым и серебряным призёром чемпионата мира. В 2019 году Арьен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

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