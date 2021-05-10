Тьяго Алькантара рассказал, почему после гола побежал в сторону скамейки запасных

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара объяснил празднование гола, забитого им в матче с «Саутгемптоном» (2:0) в 35-м туре английской Премьер-лиги. После взятия ворот хавбек устремился в направлении скамейки запасных.
«Конечно, у меня особые отношения с ребятами, которые не играют. Когда ты выходишь на поле, то всегда думаешь о них, о том, как упорно они работают и как ведут себя, несмотря на то что не играют. Так что, я посвятил свой гол им», — приводит слова Тьяго официальный сайт клуба.
Тьяго стал 140-м игроком, забившим гол в английской Премьер-лиге за «Ливерпуль», и первым, чей первый гол за клуб был забит из-за пределов штрафной с декабря 2015 года. Тогда свой первый гол забил форвард Дивок Ориги. Тьяго прервал 40-матчевую серию без голов, которая длилась ещё с игры за «Баварию».
- 10 мая 2021
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