Шахматист Томашевский: «Спартаку» важно обыграть «Химки», в Грозном будет тяжёлый матч

Двукратный чемпион России по шахматам, болельщик «Спартака» Евгений Томашевский поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», который состоится сегодня, 10 мая. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Ахматом».

«Понятно, что в Грозном будет тяжёлый матч. Поэтому нужно решать вопрос здесь и сейчас. Если не выиграем у «Химок», в последнем туре выиграть у «Ахмата» по заказу будет сложно. Победа над «Химками» не только важна с точки зрения психологии, но и гарантирует как минимум третье место. Сразу отсекаются «Сочи», «Рубин» и ЦСКА.

Безусловно, важно, как будут играть «Химки». Видимо, захотят что-то доказать «Спартаку». Я вот не знаю, может ли играть Мирзов, но Глушаков точно может. И всё же, мне кажется, «Спартак» более заряжен на победу. Нужно вопрос решать сегодня. Если же брать по игре, «Спартак» в последних турах не слишком радовал, но и «Химки», как только решили все свои проблемы, какой-то огонёк у них пропал», — приводит слова Томашевского «Советский спорт».