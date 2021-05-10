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«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию.

«Урал»: Годзюр, Адамов, Страндберг, Герасимов, Калинин, Таджимурадов, Аугустыняк, Йовичич, Подберёзкин, Егорычев, Погребняк.

«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Хасимото, Алмквист, Глебов, Махатадзе, Соу, Полоз.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Денис Березнов. Резервный рефери — Константин Аверьянов. Отвечать за VAR будет Владимир Москалёв, ему поможет Валерий Данченко.

«Урал», набрав 31 очко, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (43) — на девятой строчке.

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