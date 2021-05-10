Источник: Эдинсон Кавани продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, по всей видимости, останется в команде ещё как минимум на один сезон.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», 34-летний уругвайский футболист продлил контракт с «красными дьяволами» до лета 2022 года. Предыдущее соглашение истекало этим летом. Отмечается, что на решение Кавани повлияли руководители «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер. Они хотели сохранить игрока в клубе и уговаривали его остаться.



Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио». В нынешнем сезоне форвард провёл 23 матча в английской Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Видео гола Кавани в ворота «Астон Виллы»: