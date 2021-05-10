Роббен: если тренер сборной Нидерландов вызовет меня на Евро-2020, я буду готов

Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен признался, что хотел бы выступить в составе национальной команды Нидерландов на предстоящем чемпионате Европы.
«Если тренер сборной вызовет меня, я буду готов. Когда я возобновил карьеру, участие в чемпионате Европы было моей смелой мечтой. Но я хочу оставаться реалистом. Посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Роббена ESPN.
Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию». В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Нидерландов стал бронзовым и серебряным призёром чемпионата мира. В 2019 году Арьен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.
- 10 мая 2021
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