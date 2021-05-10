Федун: «Спартак» впервые провожает тренера так, как положено
Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с речью на церемонии прощания главного тренера Доменико Тедеско с болельщиками красно-белых. Сегодня московская команда провела последний домашний матч под руководством этого специалиста — в 29-м туре РПЛ они обыграли «Химки» со счётом 2:1.
«Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она всё сделала. Это большая заслуга Тедеско. Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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