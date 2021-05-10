Идову пояснил свои слова о помощи судей «Спартаку»

Защитник «Химок» Брайн Идову дополнил публикацию в «Инстаграме», в которой высказался по поводу судейства в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). Ранее футболист написал: «Они не могут, судья поможет!» После чего решил аргументировать свои слова, дополнив пост новым текстом.

«P.S. Красная Глущенкову — по делу. Тут и спорить не о чем. Пенальти — весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение… Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, так как он шёл к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадёт ему в руку… Что он с ней должен сделать, куда убрать? Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там», — написал Идову.