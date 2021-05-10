«В кои-то веки что-то присудили в пользу «Спартака». Ларссон ответил Идову

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ответил на слова защитника «Химок» Брайна Идову, который раскритиковал судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки».
«Слова Идову о том, что судьи были за «Спартак»? Я с ним незнаком, мне абсолютно всё равно, что сказал Идову. Возможно, он расстроен поражением, но сегодня на матче был VAR. В кои-то веки что-то присудили в нашу пользу. Если уж Идову говорит о судьях, то, когда «Химки» забивали гол, там была чистая игра рукой», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Выигрывая со счётом 1:0, «Химки» остались в меньшинстве на 37-й минуте матча, красную карточку получил полузащитник Максим Глушенков за грубую игру против Айртона. Во втором тайме «Спартак» сравнял счёт с пенальти, одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев. А на 89-й минуте другой нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил победный мяч.
- 10 мая 2021
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