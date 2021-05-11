Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции на Олимпийские игры

22-летний звёздный нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции из 85 игроков на приближающиеся летние Олимпийские игры в Токио (Япония). Об этом сообщает The News 24 со ссылкой на L’Equipe.
Однако, несмотря на желание самого игрока попробовать свои силы на столь престижном турнире, его появление в окончательной заявке кажется маловероятным. Главная причина – это почти гарантированное участие футболиста на чемпионате Европы – 2021, после окончания которого у Мбаппе будет лишь 10-дневный перерыв между турнирами.
Ещё один немаловажный фактор – это незакрытый вопрос о продлении контракта с «ПСЖ», который истекает уже в 2022 году.
Среди известных французских футболистов, которые получили вызов в олимпийскую сборную Франции фигурируют имена Усмана Дембеле («Барселона»), Эдуардо Камавинги («Ренн»), Жюля Кунде («Севилья») и Тео Эрнандеса («Милан»).
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