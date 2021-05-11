Гладилин: удаление Глушенкова — справедливое. Никто не хотел специально помочь «Спартаку»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1).

«Спартак» победил заслуженно, второй тайм играли лучше. Матч и планировался тяжёлым. «Химки» сейчас в хорошей форме, имели преимущество, возможно, «Спартак» недооценил соперника. После удаления и перестроения во втором тайме с появлением Промеса, преимущество перешло на сторону красно-белых. Всё-таки это преимущество было использовано. «Химки» даже вдесятером старались, упирались. Можно сказать, что удача немного повернулась к «Спартаку», но в любом случае, второй тайм они играли лучше.



Пока о Лиге чемпионов говорить рано, надо хотя бы сыграть вничью в Грозном, а там будет такая же игра. «Ахмат» ничуть не слабее «Химок», а в последней домашней игре чемпионата грозненцы будут играть в полную силу.



Что касается судейства, то здесь всё просматривает VAR, судья принимает решение под давлением. Думаю, что принятые решения были правильными. И удаление справедливое, зачем надо было отмахиваться ногой, больно тебе или не больно — это удаление. Не было предвзятости, судьи принимали свои решения, никто не хотел специально помочь «Спартаку».



Церемония прощания с Тедеско была правильной, цивилизованной. Тренер отработал честно, как бы к нему не относились. Его проводили достойно. Что касается речи Тедеско на русском, то он сам очень эксцентричный, театральный тренер. Он над этим работает, это образ Тедеско", — сказал Гладилин в беседе с Александром Ершовым.