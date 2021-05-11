Бояринцев: в «Спартаке» были тренеры намного сильнее Тедеско, но их так никто не провожал

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о церемонии прощания московского клуба с главным тренером Доменико Тедеско.

«Могу сказать, что в «Спартаке» были тренеры, которые намного сильнее Тедеско, но их так никто не провожал. В последнее время это стало очень модно: то фанаты помпезно провожали Карреру, — но тут хоть было понятно, при нём «Спартак» стал чемпионом впервые за долгое время. Тедеско отработал неплохо и может внести этот тренерский отрезок себе в актив.

Если команда выйдет в Лигу чемпионов, то это будет положительный результат. Наверняка Доменико получит от руководства оценку «хорошо». Но для меня немного удивительно, что клуб устроил для него такую церемонию — в «Спартаке» я такого не помню, хотя там работало много достойных и хороших специалистов", — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.