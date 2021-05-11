Бояринцев: в «Спартаке» были тренеры намного сильнее Тедеско, но их так никто не провожал

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о церемонии прощания московского клуба с главным тренером Доменико Тедеско.
«Могу сказать, что в «Спартаке» были тренеры, которые намного сильнее Тедеско, но их так никто не провожал. В последнее время это стало очень модно: то фанаты помпезно провожали Карреру, — но тут хоть было понятно, при нём «Спартак» стал чемпионом впервые за долгое время. Тедеско отработал неплохо и может внести этот тренерский отрезок себе в актив.
Если команда выйдет в Лигу чемпионов, то это будет положительный результат. Наверняка Доменико получит от руководства оценку «хорошо». Но для меня немного удивительно, что клуб устроил для него такую церемонию — в «Спартаке» я такого не помню, хотя там работало много достойных и хороших специалистов", — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 11 мая 2021
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:33
-
11:24
-
11:22
-
11:13
-
11:09
-
10:58
-
10:58
-
10:54
-
10:29
-
10:08
-
10:01
-
09:59
-
09:52
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
06:26
-
05:20
-
04:07
-
03:44
-
03:23
-
03:04
-
02:25
-
01:21
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:48