«Милан» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

«Милан» в «Твиттере» опубликовал видео с презентацией новой домашней формы на сезон-2021/2022.

Экипировка выполнена в традиционной красно-чёрной цветовой гамме. «На форме представлены знаковые красно-чёрные полосы „Милана“ с разной шириной в едином симметричном дизайне, символизирующем творческий баланс традиций и современности, в котором рождается новый „Милан“ — от футбольного поля до улиц и горизонта города. Мужская команда сыграет в новой домашней форме уже 16 мая в матче с „Кальяри“ на „Сан-Сиро“, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Техническим спонсором экипировки является компания Puma.

«Милан», набрав 72 очка, за три тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.