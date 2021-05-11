«Милан» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
«Милан» в «Твиттере» опубликовал видео с презентацией новой домашней формы на сезон-2021/2022.
Экипировка выполнена в традиционной красно-чёрной цветовой гамме. «На форме представлены знаковые красно-чёрные полосы „Милана“ с разной шириной в едином симметричном дизайне, символизирующем творческий баланс традиций и современности, в котором рождается новый „Милан“ — от футбольного поля до улиц и горизонта города. Мужская команда сыграет в новой домашней форме уже 16 мая в матче с „Кальяри“ на „Сан-Сиро“, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Техническим спонсором экипировки является компания Puma.
«Милан», набрав 72 очка, за три тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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