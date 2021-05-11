Марко ван Бастен — о переходе ван де Бека в «МЮ»: Донни думал, что он уже большой мальчик

Бывший нападающий сборной Нидерландов, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен оценил ситуацию с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком, который пока не стал основным игроком манкунианцев.

«Это просто показывает, какая прекрасная жизнь у них была в „Аяксе“. Он подумал, что уже стал большим мальчиком и может добиться успеха в других странах, но и в Нидерландах отличный чемпионат. В „Аяксе“ тебе действительно помогают, особенно, если играешь на позиции „десятки“. Часто происходит так, что игроки уходят из этой команды в иностранную, и мы видим совсем другую историю.

Он может со всем справиться. Если переходишь в иностранный клуб, то должен уметь проявить себя. Тогда в команде подумают: он один из нас, с ним мы будем побеждать", — цитирует ван Бастена Ziggo Sport.

Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 44 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ван де Бек провёл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Ван Бастен начинал карьеру футболиста в 1981 году в «Аяксе», где провёл шесть лет, после чего перешёл в «Милан». В 1995 году завершил карьеру. В качестве тренера работал в сборной Нидерландов, «Аяксе», «Херенвене» и «АЗ Алкмар».

Видео дебютного гола ван де Бека в АПЛ: