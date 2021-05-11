Кержаков признан лучшим тренером ФНЛ в апреле

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков признан лучшим тренером апреля по версии Футбольный национальной лиги.



«В апреле «Томь» набрала 10 очков, обыграв в гостях «Балтику». И хотя решение главной задачи перед заключительным матчем (сегодня отставание сибиряков от 16-й строчки составляет уже 2 очка) по-прежнему неочевидно, заслуга Кержакова в том, что его команда, что называется «в игре», очевидна. Поэтому сегодня мы поздравляем его с титулом тренер месяца», — сообщает пресс-служба ФНЛ.

Стоит отметить, что в голосовании болельщиков на сайте ФНЛ победил главный тренер «Алании» Спартак Гогниеву, набравший 50,5% голосов. Второе место у наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина (29,5%), а за Кержакова отдали голос 9,8% респондентов.