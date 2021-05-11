Федун прокомментировал избиение директора «Спартака» Фетисова

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал инцидент с директором по связям с общественностью клуба Антоном Фетисовым. 9 мая у сотрудника красно-белых произошёл конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки Фетисов попал в реанимацию.



«Я знаю, что у него серьёзная черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью — пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем.



Сотрудничает ли клуб со следствием? Я не занимаюсь операционной деятельностью», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».



Ранее сообщалось, что врачи запрещают полиции опрашивать Фетисова, поскольку считают, что состояние сотрудника красно-белых не позволяет общаться со следователями.

Видео нападения на Фетисова: