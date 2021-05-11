Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Созин: не удивлюсь, если Черчесов договорится с Акинфеевым и Игорь будет в сборной России

Созин: не удивлюсь, если Черчесов договорится с Акинфеевым и Игорь будет в сборной России
Футбол / Сборная России 0

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ещё может вернуться в сборную России.

«Понятно, что первый вратарь нашего футбола — это Акинфеев. Что-то мне подсказывает, что Черчесов либо уже поговорил с ним о возвращении к сборной, либо поговорит ещё. Черчесов — профессионал, он хочет лучшего результата. Не удивлюсь, если они договорятся и Акинфеев появится в сборной. Ну а если нет, то только из-за здоровья Игоря или его нежелания играть за сборную, причин может быть много», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 11 мая, был опубликован расширенный список футболистов, вызванных в сборную России для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020. Акинфеев, завершивший карьеру в национальной команде после чемпионата мира — 2018, в заявке не оказался.

Объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Евро-2020
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021