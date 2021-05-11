Созин: не удивлюсь, если Черчесов договорится с Акинфеевым и Игорь будет в сборной России

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ещё может вернуться в сборную России.
«Понятно, что первый вратарь нашего футбола — это Акинфеев. Что-то мне подсказывает, что Черчесов либо уже поговорил с ним о возвращении к сборной, либо поговорит ещё. Черчесов — профессионал, он хочет лучшего результата. Не удивлюсь, если они договорятся и Акинфеев появится в сборной. Ну а если нет, то только из-за здоровья Игоря или его нежелания играть за сборную, причин может быть много», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, сегодня, 11 мая, был опубликован расширенный список футболистов, вызванных в сборную России для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020. Акинфеев, завершивший карьеру в национальной команде после чемпионата мира — 2018, в заявке не оказался.
- 11 мая 2021
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