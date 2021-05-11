«Спартак» контактировал с «Фейеноордом» по поводу возможного перехода Гуса Тиля

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Гуса Тиля в «Фейеноорд». Ранее появилась информация, что футболист может перейти в нидерландский клуб предстоящим летом.

«Контакты были, но пока без каких-либо договорённостей», — сказал Кулёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Тиль стал игроком московского «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмаар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Сейчас нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург».

«Фейеноорд» в 32 матчах набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сезона-2020/2021.