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«Спартак» контактировал с «Фейеноордом» по поводу возможного перехода Гуса Тиля

«Спартак» контактировал с «Фейеноордом» по поводу возможного перехода Гуса Тиля
Футбол / РПЛ 0

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Гуса Тиля в «Фейеноорд». Ранее появилась информация, что футболист может перейти в нидерландский клуб предстоящим летом.

«Контакты были, но пока без каких-либо договорённостей», — сказал Кулёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Тиль стал игроком московского «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмаар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Сейчас нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург».

«Фейеноорд» в 32 матчах набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сезона-2020/2021.

Спортивный директор «Фрайбурга» сообщил, что Тиль летом вернётся в «Спартак»
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