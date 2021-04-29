Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортивный директор «Фрайбурга» сообщил, что Тиль летом вернётся в «Спартак»

Спортивный директор «Фрайбурга» сообщил, что Тиль летом вернётся в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

23-летний нидерландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, находящийся в аренде в немецком «Фрайбурге», летом, скорее всего, вернётся в расположение красно-белых. Об этом сообщил спортивный директор клуба из Бундеслиги.

«Конечно, для Гуса ситуация достаточно непростая. Тиль приехал во «Фрайбург» в прошлом году с иными представлениями о сезоне. Впрочем, это относится и к «Фрайбургу» в целом.

Тиль должен играть, по определённым причинам ему трудно получить игровую практику в нашем клубе. Поэтому дальнейшее пребывание во «Фрайбурге», скорее всего, не имеет смысла, и Тиль летом вернётся в Россию», — цитирует спортивного директора «Фрайбурга» Йохена Зайера Kicker.

Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмаар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года.

Гус Тиль, принадлежащий «Спартаку», может перейти в «Фейеноорд»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021