Спортивный директор «Фрайбурга» сообщил, что Тиль летом вернётся в «Спартак»

23-летний нидерландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, находящийся в аренде в немецком «Фрайбурге», летом, скорее всего, вернётся в расположение красно-белых. Об этом сообщил спортивный директор клуба из Бундеслиги.
«Конечно, для Гуса ситуация достаточно непростая. Тиль приехал во «Фрайбург» в прошлом году с иными представлениями о сезоне. Впрочем, это относится и к «Фрайбургу» в целом.
Тиль должен играть, по определённым причинам ему трудно получить игровую практику в нашем клубе. Поэтому дальнейшее пребывание во «Фрайбурге», скорее всего, не имеет смысла, и Тиль летом вернётся в Россию», — цитирует спортивного директора «Фрайбурга» Йохена Зайера Kicker.
Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмаар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года.
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