Захарян — о вызове в сборную России на Евро: ни о чём подобном даже не думал

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

«Конечно, это мечта любого футболиста попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чём подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.