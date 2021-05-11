Захарян — о вызове в сборную России на Евро: ни о чём подобном даже не думал

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от попадания в расширенный список сборной России на предстоящий чемпионат Европы.
«Конечно, это мечта любого футболиста попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции. Честно говоря, ни о чём подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.
- 11 мая 2021
-
19:36
-
19:35
-
19:17
-
19:16
-
19:07
-
18:54
-
18:42
-
18:38
-
18:26
-
18:17
-
18:11
-
17:49
-
17:49
-
17:44
-
17:43
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:51
-
16:29
-
16:18
-
16:10
-
16:06
-
16:05
-
15:54
-
15:48
-
15:31
-
15:28
-
15:14
-
15:14
-
14:59