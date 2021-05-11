Черчесов — о вызове Захаряна: не смотрим на возраст. Арсен проявил себя на молодёжном Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил попадание полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в расширенный список национальной команды на Евро-2020.



«Мы не смотрим на возраст, мы видим, как он играет и развивается. Опять же, он играет на нескольких позициях. У нас есть возможность пригласить игрока, чтобы познакомиться, но это не значит, что мы вызываем его только для этого. Ещё и для того, чтобы принять правильные решения по поводу окончательного состава. Арсен играл очень хорошо, на молодёжном чемпионате Европы себя проявил отлично. Мы не проходим мимо. Мы делаем сейчас те шаги, которые изначально для себя наметили», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Сафонов, Захарян и Макаров попали в расширенный список сборной России на Евро