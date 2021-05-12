Важная победа «Лестера» над «МЮ» в борьбе за Лигу чемпионов. Видеообзор

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Гости одержали победу со счётом 2:1.



На 11 минуте полузащитник гостей Юри Тилеманс с правого фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, где находившийся в одиночестве защитник Люк Томас положил корпус и в касание пробил в девятку.



Хозяева отыгрались уже через четыре минуты — нападающий манкунианцев Амад Диалло откликнулся на заброс из глубины, развернулся и сделал передачу в штрафную на вингера Мэйсона Гринвуда, который обыграл защитника и пробил в дальний нижний угол.



Решающий гол был забит на 66-й минуте матча — подачу вингера Марка Олбрайтона с углового замкнул защитник Чаглар Сёюнджю, опередивший всех во вратарской.

Видеообзор матча «МЮ» — «Лестер»

«Манчестер Юнайтед», набрав в 35 матчах 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (66) поднялся на третье место, вновь отодвинув «Челси» (64) на четвёртую строчку.



Этот результат позволил «Манчестер Сити» досрочно стать победителем АПЛ сезона-2020/2021.