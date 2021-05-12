«Спортинг» стал чемпионом Португалии
В матче 32-го тура чемпионата Португалии сезона-2020/2021 «Спортинг» принимал «Боавишту». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил игрок «Спортинга» Паулинью.
«Спортинг» набрал 82 очка и стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Порту», в активе которого 74 очка. Третье место занимает «Бенфика», набравшая 70 очков. Таким образом, лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии. Последний раз этот трофей доставался «Спортингу» в сезоне-2001/2002.
Эта победа в чемпионате Португалии стала 19-й в истории для «Спортинга». Лидером по количеству завоёванных чемпионств является «Бенфика», которая становилась чемпионом Португалии 37 раз.
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