Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спортинг» стал чемпионом Португалии

«Спортинг» стал чемпионом Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 32-го тура чемпионата Португалии сезона-2020/2021 «Спортинг» принимал «Боавишту». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил игрок «Спортинга» Паулинью.

«Спортинг» набрал 82 очка и стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Порту», в активе которого 74 очка. Третье место занимает «Бенфика», набравшая 70 очков. Таким образом, лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии. Последний раз этот трофей доставался «Спортингу» в сезоне-2001/2002.

Эта победа в чемпионате Португалии стала 19-й в истории для «Спортинга». Лидером по количеству завоёванных чемпионств является «Бенфика», которая становилась чемпионом Португалии 37 раз.

Португалия - Примейра. 32-й тур
11 мая 2021, вторник. 22:30 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
1 : 0
Боавишта
Порту
1:0 Паулинью – 36'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021