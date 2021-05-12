Президент РПЛ — о еврокубках: нужно чуть-чуть времени, и мы отвоюем позиции

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мыслями о создании третьего еврокубка — Лиги конференций, а также выразил уверенность, что отечественные клубы будут в дальнейшем лучше выступать на международной арене.



«Заинтересованность наших клубов в участии всегда будет, даже если это третий турнир. Руководство УЕФА очень грамотное, оно понимает, что реформы назрели. Как они будут выглядеть, вы уже знаете. В соответствии с этими реформами и возник третий еврокубок.



Что касается нашего рейтинга, мы потеряли место. Но думаю, что нужно чуть-чуть дать времени, и мы постепенно отвоюем позиции, которые сдали», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».



В нынешнем сезоне в еврокубках участвовали шесть российских клубов. «Динамо» и «Ростов» не сумели преодолеть квалификацию Лиги Европы, а ЦСКА не вышел из группы. В Лиге чемпионов «Зенит» и «Локомотив» финишировали последними в своих группах, а «Краснодар» пробился в плей-офф Лиги Европы, где вылетел уже на стадии 1/16 финала.

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