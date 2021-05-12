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Стивен Джеррард по секрету рассказал о телефонных разговорах с Алексом Фергюсоном

Стивен Джеррард по секрету рассказал о телефонных разговорах с Алексом Фергюсоном
Футбол / Англия 0

Легендарный полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне являющийся главным тренером «Рейнджерс», признался, что по окончании карьеры поддерживал связь с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

«Расскажу секрет: у нас было несколько разговоров. После завершения моей карьеры мы приостановили наше соперничество. Он несколько раз звонил мне, мы обсудили ряд вопросов о работе в «Рейнджерс». В этих беседах он был просто невероятен. Я захотел встретиться и выпить с ним кофе, он согласился. Это просто фантастика, ведь он не обязан тратить своё время на меня, учитывая соперничество клубов, которые мы представляли. Это показывает, каким человеком Фергюсон является. Он не просто культовый тренер», — приводит слова Джеррарда Goal.

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