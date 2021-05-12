В «Крыльях Советов» отреагировали на успешное получение лицензии для участия в РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о получении командой лицензии для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«С каждым годом процедура лицензирования всё сложнее и сложнее. Более строго всё. Наши недочёты были связаны с прошлыми долгами клуба. Мы отвечали и реагировали на все пункты, на которые нам указывали. Нам удалось всё устранить как раз с пятого мая по сегодняшний день. Мы подготовили и собрали все нужные документы. Проблема была давняя и её нужно было решить абсолютно точно», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, что сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензию РФС I «Крыльям Советов».

«Крылья», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензию для РПЛ, «Оренбург» и «Алания» — нет