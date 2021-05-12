В «Крыльях Советов» отреагировали на успешное получение лицензии для участия в РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о получении командой лицензии для участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«С каждым годом процедура лицензирования всё сложнее и сложнее. Более строго всё. Наши недочёты были связаны с прошлыми долгами клуба. Мы отвечали и реагировали на все пункты, на которые нам указывали. Нам удалось всё устранить как раз с пятого мая по сегодняшний день. Мы подготовили и собрали все нужные документы. Проблема была давняя и её нужно было решить абсолютно точно», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, что сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензию РФС I «Крыльям Советов».
- 12 мая 2021
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