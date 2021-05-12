«Оренбург» ещё может быть допущен до участия в РПЛ. Судьбу клуба решит РФС

Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что «Оренбург» не потерял шансы на выход в Российскую Премьер-Лигу, несмотря на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза отклонить апелляцию клуба, поданную после отказа в выдаче лицензии для выступления в высшей лиге.



«Оренбург» действительно не получил лицензию РПЛ, но шанс выступить там в будущем сезоне по-прежнему сохраняет. Судьбу клуба решит РФС: если на исполкоме вынесут вопрос об исключении для «Оренбурга» и он будет поддержан большинством голосов, то клуб допустят к РПЛ. Также «Оренбург» имеет возможность обжаловать решение РФС в CAS», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, по итогам рассмотрения апелляций «Крылья Советов» «Балтика» и «Торпедо» получили лицензию для РПЛ, «Оренбург» и «Алания» — нет.

«Крылья», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензию для РПЛ, «Оренбург» и «Алания» — нет