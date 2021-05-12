Жирков опубликовал архивное видео, на котором Слуцкий матерится на него в раздевалке

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился в своём «инстаграме» архивным видео.



В ролике бывший главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Рубин», ругает футболиста в раздевалке за неудачные действия в первом тайме, активно используя ненормативную лексику.



«Жир, ну так нельзя. Так играть, как ты, нельзя!» — кричит Слуцкий.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год. Он пришёл в команду, сменив отправленного в отставку Фабио Капелло. Под руководством специалиста сборная вырвала путёвку на чемпионат Европы — 2016, однако там она не сумела преодолеть групповой этап, после чего Слуцкий покинул свой пост. В дальнейшем команду возглавил Станислав Черчесов.