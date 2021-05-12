«Спартак» отреагировал на слитый в сеть «черновик стратегии развития клуба»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал появившуюся в телеграм-канале Black Mirror презентацию о трансферной кампании клуба и поиске нового главного тренера.
«Даже там написано, что эта презентация — чей-то черновик. Каждый может сделать похожую презентацию и даже отправить её в клуб. К примеру, есть один болельщик, который перед каждой игрой присылает свой вариант состава — чтобы оценили. Но пока, по-моему, ещё ни разу не совпало», — сказал Кулёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Отметим, что телеграм-канал Black Mirror периодически публикует информацию, связанную с деятельностью «Спартака». Ранее источник сообщал о списке претензий Заремы Салиховой к бывшему генеральному директору команды Шамилю Газизову.
- 12 мая 2021
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