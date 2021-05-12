«Нафантазировать можно что угодно». Глава «Оренбурга» – о шести очках для «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал мнение о том, что у оренбургского клуба выстроены особые отношения с петербургским «Зенитом».

«Особые отношения «Оренбурга» и «Зенита»? Я военный человек, и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт – всё надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст. Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» – бред? Конечно. Нафантазировать можно всё, что угодно. Эти разговоры вообще не обоснованы», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Оренбургу» не выдают лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге из-за слишком малой вместимости домашнего стадиона клуба. Клуб подал апелляцию в Российский футбольный союз.



«Оренбург» обеспечил себе второе место по итогам сезона-2020/2021 Футбольной национальной лиги, дающее право выступать в РПЛ.