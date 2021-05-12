Азаров — о будущем «Крыльев Советов»: делаем всё, чтобы сохранить команду

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров перед финальным матчем Кубка России, в котором «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом», высказался о будущем самарской команды.

«Что касается возможного изменения состава летом, за это переживаем и мы. Делаем всё, чтобы команду сохранить. Знаю, что у большинства футболистов есть понимание, что команда может добиться большего, чем тот или иной игрок отдельно, даже яркий. Ребята тоже настроены сохранить команду, это очень важно. Верим в тренера, верим в команду.



Что для нас возможный выход в групповой этап Лиги Европы? Это наше самарское счастье. У нас арена — космос. Город футбольный, и болельщики об этом мечтают. 17 лет назад мы проиграли в финале «Тереку», и столько лет спустя победа в Грозном воспринимается как реванш. О чём тут говорить? Болельщики знают и помнят всё. В нашем регионе они 12-й игрок», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.