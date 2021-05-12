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Губернатор Самарской области: уверен, «Крылья Советов» сегодня будут умирать на поле

Губернатор Самарской области: уверен, «Крылья Советов» сегодня будут умирать на поле
Футбол / Кубок России 0

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом».

«Это футбол, здесь может быть что угодно. Знаю, что команда настроена по-боевому, и уверен, что она сделает всё ради победы, отдаст все силы. Этим наша команда — нынешний состав «Крыльев» — отличается от того, что мы видели когда-то. Уверен, что команда будет умирать на поле, чтобы порадовать болельщиков. Верим в команду, будем болеть.

Я считаю, что это самый важный матч сезона. Знаю, что команда его тоже так воспринимает. Всё-таки чемпионат подразумевает череду матчей, и все они важны по-своему. Поэтому финал — самый важный», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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