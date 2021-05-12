Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Валенсия завершил карьеру

Полузащитник «Керетаро» Луис Антонио Валенсия объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба мексиканского клуба.

«Сегодня великий игрок объявляет о своем прощании с футболом. Спасибо Луису Антонио за пример профессионализма, дисциплины и таланта», — говорится в сообщении.

Валенсия перешёл в «Керетаро» в ноябре 2020 года. Команда подписала эквадорца бесплатно на правах свободного агента.



Валенсия начинал карьеру в клубах из Эквадора. После этого полузащитник переехал в Европу, где выступал за «Вильярреал» и «Уиган». С 2009 по 2019 год игрок защищал цвета «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» провёл 339 матчей, забил 25 мячей и отдал 62 результативные передачи. В 2019 году перешёл в мексиканский клуб «ЛДУ Кито», за который играл на протяжении сезона-2019/2020.



Игрок стабильно вызывался в сборную Эквадора, за которую дебютировал в 2004 году. За национальную команду Валенсия провёл 93 матча, забил 11 голов и отдал 18 результативных передач.