Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Валенсия перешёл в «Керетаро»

Полузащитник Луис Антонио Валенсия перешёл в мексиканский «Керетаро», сообщает пресс-служба клуба. Команда подписала 35-летнего эквадорца бесплатно на правах свободного агента.



Валенсия начинал карьеру в клубах из Эквадора. После этого полузащитник переехал в Европу, где выступал за «Вильярреал» и «Уиган». С 2009 по 2019 год игрок защищал цвета «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» провёл 339 матчей, забил 25 мячей и отдал 62 результативные передачи. В 2019 году перешёл в мексиканский клуб «ЛДУ Кито», за который играл на протяжении сезона-2019/2020. В 32 матчах забил один мяч и отдал три результативные передачи.



Игрок стабильно вызывался в сборную Эквадора, за которую дебютировал в 2004 году. За национальную команду Валенсия провёл 93 матча, забил 11 голов и отдал 18 результативных передач.

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