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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал обладателем Кубка России

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал обладателем Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Через 7 минут форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отправил в ворота железнодорожников ответный мяч. Во втором тайме, на 48-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота самарской команды, который успешно реализовал нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. На 84-й минуте встречи защитник Мурило упрочил преимущество железнодорожников в счёте.

Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей стал девятым для московской команды (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).

Кубок России. Финал
12 мая 2021, среда. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Камано – 15'   1:1 Сарвели – 22'   2:1 Смолов – 48' (пен)   3:1 Мурило – 84'
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