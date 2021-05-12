«Локомотив» завоевал Кубок России в девятый раз

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.



Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России в девятый раз (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021). Московский клуб является лидером по количеству завоёванных Кубков России. У ЦСКА в активе семь завоёванных трофеев, у «Зенита» — четыре.

«Локомотив» как участник еврокубков начал своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1), а в полуфинале — ЦСКА (3:0). В свою очередь «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0), московское «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 пен).