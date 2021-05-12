Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями от завоевания Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в финальном матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).
«Третья страна и третий кубок. Я очень счастлив, хочу поздравить свою команду с победой. Было тяжело, но трофей все равно у нас. Хочу поздравить болельщиков, которые были за нашими спинами, всё время с командой. У нас впереди ещё одна игра и ещё один финал. Мы уже в группе Лиги Европы, но есть ещё шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Также хочу поздравить и поблагодарить мою семью, родной дом. Особенно моего отца, который, к сожалению, четыре месяца назад ушёл. Я счастлив», — приводит слова Николича «Матч ТВ».
Напомним, «Локомотив» стал обладателем Кубка России в девятый раз (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).
- 12 мая 2021
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