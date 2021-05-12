Смолов: в перерыве был разговор, игроки «Локомотива» предъявили претензии друг другу

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в финальном матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).

«Мы победили, поэтому финал, конечно же, получился. Первый тайм мы провели плохо, «Крылья» нас превосходили по игре, забили гол. В перерыве у нас был разговор, предъявили друг другу претензии. Сошлись на том, что так играть нельзя. Хорошо, что в начале второй половины смогли отличиться и уже не отдавали мяч сопернику. Трофеи выигрывать всегда приятно, для меня это значимый титул. Мы по ходу сезона занимали восьмую строчку в турнирной таблице, затем выдали длинную победную серию и как завершение хорошего года — Кубок России», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».