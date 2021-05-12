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Ольга Смородская отреагировала на победу «Локомотива» в Кубке России

Ольга Смородская отреагировала на победу «Локомотива» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала завоевание железнодорожниками Кубка России.

«Поздравляю «Локомотив» с победой в Кубке! Очень рада сегодняшней победе, молодцы! Сезон был непростым, но команда выстояла и, как следствие, завоевала трофей. От души поздравляю команду! Они сделали всё, что могли.

«Крылья Советов» показали характер и бились на равных. Кубковые игры — всегда сложные! Это далеко не простая прогулка под луной. Ожидала напряженной игры — она такая и была. Самое главное, что «Локомотив» уверенно победил.

Смолов снова забил — молодец! Конечно, жалко, что Федя не попал на Евро. Но это выбор тренера, поэтому советовать я бы не стала», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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